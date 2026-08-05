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В зоопарке Калининграда поселили ящериц, которые приехали к нам из Ростовской области

Пара украшенных шипохвостов — подарок на день рождения учреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Террариум Калининградского зоопарка поселили пару украшенных шипохвостов, которых подарил парк птиц Малинки из ростовской области на 130-летие нашего зоопарка. Рептилии прошли карантин и теперь ими можно любоваться. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Самец и самка — молодые весьма позитивные создания. Миролюбивы, в основном травоядны, но не побрезгуют и таракашкой. Самцы яркие — с бирюзовыми, зелеными или синими пятнами на спине, голове и лапах, самки скромнее», — рассказали специалисты о ящерицах, которые обожают греться под солнцем, меняя цвет в зависимости от температуры: в прохладе темнеют, в тепле светлеют.

Зачем этим милахам толстый хвост с шипами? Правильно, для того, чтобы защищаться от врагов.

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