В зоопарке Калининграда поселили ящериц, которые приехали к нам из Ростовской области

«Самец и самка — молодые весьма позитивные создания. Миролюбивы, в основном травоядны, но не побрезгуют и таракашкой. Самцы яркие — с бирюзовыми, зелеными или синими пятнами на спине, голове и лапах, самки скромнее», — рассказали специалисты о ящерицах, которые обожают греться под солнцем, меняя цвет в зависимости от температуры: в прохладе темнеют, в тепле светлеют.