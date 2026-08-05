Агрономы раскрыли, возможно ли ускорить созревание помидоров на кусте

Каждый садовод мечтает о том, чтобы урожай созрел до холодов. Однако август приносит коррективы: дни укорачиваются, ночи холодеют, и зелёные помидоры замирают. В интернете можно найти советы проколоть иголкой, обработать соляркой или соляной кислотой — и другие методы, которые якобы ускоряют покраснение томатов за неделю. Но безопасны ли они?