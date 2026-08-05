Приморский перинатальный центр получит почти 60 единиц нового оборудования

Подчеркивается, что часть техники уже введена в эксплуатацию и помогает врачам выхаживать новорожденных, в том числе детей с экстремально низкой массой тела. Например, появился новый аппарат, разработанный специалистами «Росатома». Его применяют при лечении малышей с тяжелой дыхательной недостаточностью и высокой легочной гипертензией. Современное оборудование помогает спасать недоношенных детей — в центре есть пациенты, родившиеся с весом всего 460 г.