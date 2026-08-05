Приморский перинатальный центр получит почти 60 единиц нового оборудования

Почти 60 единиц современного оборудования поступят в распоряжение специалистов Приморского краевого перинатального центра до конца года по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Подчеркивается, что часть техники уже введена в эксплуатацию и помогает врачам выхаживать новорожденных, в том числе детей с экстремально низкой массой тела. Например, появился новый аппарат, разработанный специалистами «Росатома». Его применяют при лечении малышей с тяжелой дыхательной недостаточностью и высокой легочной гипертензией. Современное оборудование помогает спасать недоношенных детей — в центре есть пациенты, родившиеся с весом всего 460 г.
Также среди новинок — открытая реанимационная система. Впервые в стране специалисты перинатального центра объединили ее с реанимационно-анестезиологической информационной системой. Теперь жизненно важные показатели маленьких пациентов автоматически передаются в электронную программу и в режиме реального времени отображаются на рабочем месте врача. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения в состоянии ребенка.
Кроме того, завершающий этап настройки проходит аппарат УЗИ. С его помощью специалисты смогут проводить наиболее точные исследования сердца, головного мозга и внутренних органов детей. Оборудование оснащено специальным подогревателем геля, что сделает процедуру для малышей более комфортной.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.