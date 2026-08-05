Переезд в Дзержинском районе Волгограда закроют на два дня

В Дзержинском районе Волгограда из-за ремонтных работ на двое суток перекроют трамвайный переезд.
Участок трамвайного пути на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской уже давно ждал своего часа. Взявшись за его восстановление, рабочие планируют обновить рельсошпальную решетку, обустроить новое основание, смонтировать современное полотно, на финальном этапе закатав участок в асфальтобетон.
— Новый слой асфальтобетона будет уложен вровень с рельсами, что сделает движение машин через трамвайные пути более плавным, — отметили в администрации Волгограда.
Из-за масштабных работ движение по переезду остановят завтра, 6 августа, в 04:00. Открыть отремонтированный участок планируют ранним утром субботы. На время реконструкции водителям придется сворачивать на улицы Историческую, 51-ю Гвардейскую или Кутузовскую.
Ранее корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали о выборочном ремонте трамвайных путей в Дзержинском районе.
— Кольцо на ул. Космонавтов ремонт не затронул. По 51-ой Гвардейской рельсошпальная решетка удалена кусками: по ул. Исторической только до остановки Мясокомбинат, да и то частично, — жаловались обратившиеся в редакцию волгоградцы. — От Мясокомбината до ул. Шекснинской трамвайную линию не трогают. Перед академией МВД рельсошпальную решетку сняли, а до ул. Хорошева она вообще нетронута.
В администрации Волгограда тем временем заявили, что реконструкция 1 этапа в 2026 году трамвайной линии в Дзержинском районе включает замену рельсошпальной решетки протяженностью 4,4 км в однопутном исчислении на наиболее изношенных участках.
Фото Андрея Поручаева.