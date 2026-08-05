Переезд в Дзержинском районе Волгограда закроют на два дня

— Кольцо на ул. Космонавтов ремонт не затронул. По 51-ой Гвардейской рельсошпальная решетка удалена кусками: по ул. Исторической только до остановки Мясокомбинат, да и то частично, — жаловались обратившиеся в редакцию волгоградцы. — От Мясокомбината до ул. Шекснинской трамвайную линию не трогают. Перед академией МВД рельсошпальную решетку сняли, а до ул. Хорошева она вообще нетронута.