Что нужно знать об отдыхе в Дагестане в 2026 году

Впрочем, просто любоваться Сулакским каньоном сверху — значит увидеть лишь половину его красоты. Лучше заложить на знакомство с ним несколько дней, чтобы неспешно исследовать окрестности, побывать в местах, куда не доезжает большинство туристов, попробовать местную кухню и понять, почему многие возвращаются сюда снова. Начать советуем с кофе, а точнее с кофейни, построенной прямо внутри скалы. Попасть в нее можно только через пещеру Нохъо — одну из самых молодых достопримечательностей горного Дагестана. Еще несколько лет назад эти тоннели, оставшиеся после строительства Миатлинской ГЭС, были закрыты для посещения, а сегодня превратились в современный туристический маршрут со смотровыми площадками и прогулочными тропами.