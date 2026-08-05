Участки дороги от Кирова до границы с Удмуртией обновили раньше срока

Ремонт двух участков трассы Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртской Республики завершили на месяц раньше срока, сообщили в Министерстве транспорта Кировской области. Работы выполнили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Объекты общей протяженностью 4,3 км расположены в Кирово-Чепецком районе. Там обновили дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли новую разметку.
«Эта трасса имеет большое значение для жителей Кировской области и Удмуртской Республики. Она обеспечивает транспортное сообщение между регионами, по ней ежедневно курсирует общественный транспорт, осуществляется перевозка грузов и движение личного транспорта», — говорится в сообщении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.