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Красный уровень по пыльце амброзии объявили в Волгоградской области

Высокие показатели фиксируются по всей территории области.

Для жителей Волгоградской области, страдающих от аллергии, наступили тяжёлые времена. В регионе объявлен красный уровень по пыльце амброзии, сообщает РИАЦ.

Высокие показатели фиксируются по всей территории области. Причём высокая концентрация пыльцы в воздухе будет держаться как минимум до конца текущей недели.

Низкая активность аллергена сохраняется, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», только на небольшом пятачке в районе города Котово и рабочего посёлка Даниловка.

Ранее в волгоградском облздраве рассказали, существует ли вакцинация от аллергии.