Красный уровень по пыльце амброзии объявили в Волгоградской области

Для жителей Волгоградской области, страдающих от аллергии, наступили тяжёлые времена. В регионе объявлен красный уровень по пыльце амброзии, сообщает РИАЦ.
Высокие показатели фиксируются по всей территории области. Причём высокая концентрация пыльцы в воздухе будет держаться как минимум до конца текущей недели.
Низкая активность аллергена сохраняется, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», только на небольшом пятачке в районе города Котово и рабочего посёлка Даниловка.
Ранее в волгоградском облздраве рассказали, существует ли вакцинация от аллергии.