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В субботу на стадионе «Балтика» пройдёт спортивный фестиваль для всех возрастов

Зарегистрировать команду на «Триатлон поколений» можно до 6 августа.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 8 августа, в Калининграде состоится семейный спортивный фестиваль. «Триатлон поколений»0+ пройдёт на стадионе «Балтика». Подробности о программе — в материале «Клопс».

«Триатлон поколений».

Программа начнётся в 12:30. Участники смогут проверить себя в физических, интеллектуальных и координационных соревнованиях.

В составе команды должны быть три основных и один запасной участник. Необходим один юный спортсмен (10−19 лет), один взрослый (20−29 лет) и один старший (от 30 лет). Быть при этом родственниками необязательно.

Тройка лучших получит специальные награды от организаторов. Чтобы принять участие, нужно зарегистрировать свою команду по ссылке. Сделать это можно до 6 августа.

Отдельный пункт фестивальной программы — семейный турнир по лазертагу.

Для тех, кто без команды.

Спортсменам-одиночкам тоже найдётся, чем себя занять. Например, запланирована фитнес-программа, которая включает три формата: разминку, пилатес и функциональный тренинг. Занятия проведут опытные тренеры и спортсмены, которые «помогут включиться в работу, правильно выполнить упражнения и почувствовать удовольствие от движения».

Кроме того, в этом году на «Триатлоне поколений» появился новый формат — индивидуальные испытания. Чтобы пройти их, не нужно собирать команду — достаточно одного человека.

Можно посетить:

жим штанги «Русский», подъём вертикальный «Русская рулетка», подъём на бицепс «Экстремальный», армрестлинг, зоны функционального тренинга.

Культурная программа.

Помимо спортивной составляющей, организаторы интерактивные площадки.

Среди них:

корнхол, где можно метать мешочки в игровую платформу; квадроринг на надувном ринге; аркадный автомат; игра «Поймай-ка» на реакцию и внимательность.

Дополнят программу фотобудка, тату-принтер и настольные игры для любого возраста.

Для участия в активностях фестиваля без команды необходимо оформить бесплатный билет.

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