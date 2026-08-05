Карелию признали самым кинематографичным регионом России

Популярный цифровой книжный сервис назвал регионы России, ставшие символами в литературе и в кино. Итоги озвучены на основании проведенного собственного исследования.
Совершенно ожидаемо самым кинематографичным регионом читатели и зрители признали Карелию. Место съемок культовой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Экранизация собрала 38,8% всех просмотров среди произведений исследования.
Между тем уже далеко не первый год по местам съемок фильма в Карелии водят экскурсии. Есть даже специальные туры из Петербурга и Москвы. Среди главных мест, куда привозят туристов-киноманов, — старинная карельская деревня Сяргилахта. Большая часть тех красот, что мы видим в фильме, снята именно здесь. Здесь зенитчицы отбивали атаку фашистских самолетов, здесь встречал девчонок Федот Васков, и здесь же, вспоминают местные, был выстроен макет часовни — важного символа для фильма Станислава Ростоцкого.
Местные, кстати, помогают экскурсоводам рассказывать о деталях съемок — эти истории, некоторые из которых переродились в байки, теперь передаются в селе из поколения в поколение. Как наловили коробку божьих коровок, чтобы, по замыслу режиссера, они ползли по штыку — но как только включалась камера, коровки замирали на месте. Как съемочная группа искала по деревням блондинов — играть немцев. Как от стрельбы зениток — били они по-настоящему — в домах на берегу реки повылетали стекла…
Все эти рассказы придают особое обаяние месту, которое, впрочем, за полвека с лишним с момента съемок изменилось — все меньше старинных деревянных домов, все больше типовых новостроек.
Но сам вид деревни — река, мостки, леса и болотца вокруг — те же, а значит, ожидания туристов, посмотревших «А зори здесь тихие», будут оправданы.
На второе место по итогам исследования сервиса вышла Ростовская область, где происходят события романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». На экранизацию произведения приходится 22,3% всех просмотров. При этом литературная основа оказалась лидером по чтению — 44,3%. Именно «Тихий Дон» признали самым читаемым произведением исследования.
Третье место занял Алтай. Здесь земляки должны сказать спасибо Василию Шукшину и его «Калине красной» — 19,5% всех просмотров на сервисе приходится именно на это кино.
Подчеркнем, что речь идет именно о регионах, которые стали символами, а не о тех, где фильмы непосредственно снимали. Локации экранизации далеко не всегда совпадают с местами, которые описывает автор книги. Та же «Калина красная» снята не на Алтае, а — в Вологодской области.