Карелию признали самым кинематографичным регионом России

Между тем уже далеко не первый год по местам съемок фильма в Карелии водят экскурсии. Есть даже специальные туры из Петербурга и Москвы. Среди главных мест, куда привозят туристов-киноманов, — старинная карельская деревня Сяргилахта. Большая часть тех красот, что мы видим в фильме, снята именно здесь. Здесь зенитчицы отбивали атаку фашистских самолетов, здесь встречал девчонок Федот Васков, и здесь же, вспоминают местные, был выстроен макет часовни — важного символа для фильма Станислава Ростоцкого.