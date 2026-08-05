Сбои интернета снизили количество обращений в Волгоградскую облдуму

572 обращения поступили в Волгоградскую облдуму за 7 месяцев 2026 года. Как сообщили в регпарламенте, из них 319 были направлены в письменном виде, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, 46 — с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (на 53% больше прошлогоднего количества). При этом на 36% уменьшилось количество обращений через интернет-приемную — до 207. Это связано с нестабильной работой интернета, объяснили в облдуме.