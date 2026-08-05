Клещи начнут агрессивнее нападать на нижегородцев в конце августа

Самой эффективной мерой профилактики от клещевого энцефалита считается вакцинация. Но если у вас нет прививки, подготовку к походу на природу, в лес или парк нужно начать с выбора одежды. В Роспотребнадзоре советуют выбирать вещи с длинными рукавами и плотными манжетами, заправлять брюки в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки. Рекомендуется отдать предпочтение светлым однотонным тканям — на них проще заметить клеща. Также не стоит забывать и про головные уборы.