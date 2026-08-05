Клещи начнут агрессивнее нападать на нижегородцев в конце августа

Нижегородцев предупредили о втором пике активности клещей: он начинается в конце августа и продолжается в начале сентября. Информацией поделились в Роспотребнадзоре области.
Сейчас паукообразные реже кусаются, но риски заражения опасными инфекциями все еще есть. С начала сезона (а первый укус в регионе зафиксировали 14 марта — прим.ред.) более 6000 человек обратились к медикам по поводу присасывания клещей.
Самой эффективной мерой профилактики от клещевого энцефалита считается вакцинация. Но если у вас нет прививки, подготовку к походу на природу, в лес или парк нужно начать с выбора одежды. В Роспотребнадзоре советуют выбирать вещи с длинными рукавами и плотными манжетами, заправлять брюки в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки. Рекомендуется отдать предпочтение светлым однотонным тканям — на них проще заметить клеща. Также не стоит забывать и про головные уборы.
Во время прогулки лучше придерживаться центра тропинок, избегая высокой травы, зарослей и густых кустарников. Примерно каждые полчаса стоит осматривать и себя, и товарищей. Дома следует тщательно проверить одежду, тело и волосы, а также питомцев, если они побывали на улице.
Если вы заметите на себе присосавшегося клеща, удалите его пинцетом, обработайте место укуса антисептиком и обратитесь в медучреждение. Клеща рекомендуется сохранить в закрытой банке, чтобы в лаборатории его могли проверить.