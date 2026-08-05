Липецкого девелопера и внука министра СССР обанкротили из-за 172 млн долга

Иску предшествовало долгое разбирательство сторон в московских судах. Поводом для спора стал долг Антона Колпакова по договору займа на 100 млн руб., предоставленному ему Степаном Крумиловым в декабре 2021 года. Вернуть сумму господин Колпаков должен был до 31 декабря 2023 года. В 2022-м стороны изменили срок возврата займа до ввода в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземной парковкой в Липецке, который собирался построить Антон Колпаков. Также выросла и сумма займа — до 200 млн руб.