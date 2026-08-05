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Глава Красноярска раскритиковал качество асфальта на Центральной набережной

Сергей Верещагин дал распоряжение переделать асфальт возле Коммунального моста.

Источник: Комсомольская правда

Глава Красноярска Сергей Верещагин раскритиковал качество благоустройства Центральной набережной. И высказался довольно критично в адрес подрядчика: свежеуложенный асфальт возле Коммунального моста придется переделать, сообщает «7 канал».

Выход градоначальника на место состоялся в конце июля. Увидел, как это выглядит сверху, затем спустился вниз. По итогу принято решение: заказчик должен проконтролировать переделку асфальтового покрытия. Также нужно подготовить площадку под укладку брусчатки. И в планах замена асфальта в районе улицы Сурикова, в том числе возле около лестничного спуска, на парковке автобусов.

В порядок приведут и подпорные стенки ближе к причалам. Это планы на текущий год. В целом благоустройство Центральной набережной рассчитано на два сезона.