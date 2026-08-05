Глава Красноярска раскритиковал качество асфальта на Центральной набережной

Выход градоначальника на место состоялся в конце июля. Увидел, как это выглядит сверху, затем спустился вниз. По итогу принято решение: заказчик должен проконтролировать переделку асфальтового покрытия. Также нужно подготовить площадку под укладку брусчатки. И в планах замена асфальта в районе улицы Сурикова, в том числе возле около лестничного спуска, на парковке автобусов.