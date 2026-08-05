В Балахте сотрудники пекарни пожаловались на работодателя за отсутствие трудовых договоров

В пекарне Балахты 16 человек больше года работали без трудовых договоров. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Нарушения выявили после жалобы бывшего сотрудника. Официально не были оформлены пекари, водители и уборщицы. За работников не перечисляли налоги и страховые взносы. После вмешательства прокуратуры работодатель заключил трудовые договоры и выплатил необходимые взносы за весь период.
«Но и это не всё. В пекарне вскрылись антисанитарные подробности: у работников не было медицинских книжек, на стенах — жирные разводы и грязь в швах, дезинфицирующие средства в заводской упаковке отсутствовали. Это стало поводом для возбуждения еще одного административного дела», — заявили в прокуратуре.
В отношении работодателя возбудили два административных дела. Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.