В Балахте сотрудники пекарни пожаловались на работодателя за отсутствие трудовых договоров

«Но и это не всё. В пекарне вскрылись антисанитарные подробности: у работников не было медицинских книжек, на стенах — жирные разводы и грязь в швах, дезинфицирующие средства в заводской упаковке отсутствовали. Это стало поводом для возбуждения еще одного административного дела», — заявили в прокуратуре.