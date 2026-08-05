Совет Федерации поддержал инициативу Красноярского края о бесплатной юридической помощи сиротам

«Новостью поделился председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Расскажу, в чем суть. По закону государство обязано обеспечить сирот жильем. Но на практике получить квартиру до 23 лет успевают не все. И возникает парадокс: исполнилось 23 года — и ты теряешь право на бесплатную юридическую помощь, чтобы защищать свои жилищные интересы в суде», — пояснил глава парламента.