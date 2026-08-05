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Совет Федерации поддержал инициативу Красноярского края о бесплатной юридической помощи сиротам

Совет Федерации РФ поддержал инициативу Законодательного Собрания Красноярского края о бесплатной юридической помощи сиротам. Об этом на своей странице в мессенджере «МАКС» рассказал спикер парламента Алексей Додатко.

Совет Федерации РФ поддержал инициативу Законодательного Собрания Красноярского края о бесплатной юридической помощи сиротам. Об этом на своей странице в мессенджере «МАКС» рассказал спикер парламента Алексей Додатко.

«Новостью поделился председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Расскажу, в чем суть. По закону государство обязано обеспечить сирот жильем. Но на практике получить квартиру до 23 лет успевают не все. И возникает парадокс: исполнилось 23 года — и ты теряешь право на бесплатную юридическую помощь, чтобы защищать свои жилищные интересы в суде», — пояснил глава парламента.

Депутаты Законодательного Собрания подготовили поправки в федеральный закон, чтобы ликвидировать несправедливость. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства признал важность инициативы, но попросил просчитать финансовую нагрузку на регионы.

«Краевые депутаты совместно с юридической службой и федеральными экспертами устранили все замечания. И вот — важный шаг сделан. Спасибо сенаторам за поддержку! Теперь ждем рассмотрения в Госдуме», — отметил Алексей Додатко.

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