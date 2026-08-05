В Красноярске начали благоустраивать сквер «Серебряный»

В Красноярске приступили к благоустройству сквера «Серебряный» в Октябрьском районе. Пространство обновят в рамках подготовки к 400-летию города за счет средств инвестора. На данный момент рабочие почти полностью сняли старое покрытие, убрали малые архитектурные формы и завезли бордюры. В ближайшее время специалисты начнут планировку территории. К концу года в сквере должны появиться современные детские и спортивные площадки, зона для тихого отдыха, обновленная площадка для собак и модернизированная сцена. Также в сквере установят видеонаблюдение, обновят парковое освещение и добавят световые украшения. Вместо асфальта уложат брусчатку. В мэрии уточнили, что отдельное внимание уделят озеленению. Так, территорию дополнят цветниками с многолетними растениями. Напомним, что восемь новых муралов создадут в Красноярске к 400-летию города.