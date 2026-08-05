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«Найден автомобиль с телефоном и головной убор». Под Гродно шестой день ищут пенсионера, который ушел за грибами в конце июля

Что случилось под Гродно, где шестой день ищут пенсионера, ушедшего за грибами.

Источник: Комсомольская правда

Что случилось под Гродно, где шестой день ищут пенсионера, ушедшего за грибами. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 29 июля 2026 года 79-летний Анатолий Вилиймайтыс пошел в лес за грибами в район Поречских лесов неподалеку от деревни Чернуха Гродненского района.

Сформированными сводными отрядами и далее продолжается прочесывание леса и пересеченной местности при помощи специальной техники. В пятницу, 31 июля, был обнаружен автомобиль мужчины вместе с мобильным телефоном.

Во вторник, 4 августа, примерно в 600 метрах от транспортного средства в густой траве нашли головной убор. Его опознали знакомые пенсионера.

Под Гродно продолжаются поиски пенсионера, который ушел за грибами в конце июля. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.

Именно в указанном секторе продолжаются масштабные поиски пенсионера 5 августа. Белорусов, которые что-либо знают и могут помочь найти мужчину, просят звонить по следующим телефонам: 375−29−788−59−48 или по номеру 102.

А вот что произошло с белорусской пенсионеркой, которую две недели искали сотни людей и нашли живой. Подробнее историю женщины мы писали здесь.

Тем временем белорус заплатит крупный штраф после поездки в лес.