«Найден автомобиль с телефоном и головной убор». Под Гродно шестой день ищут пенсионера, который ушел за грибами в конце июля

Что случилось под Гродно, где шестой день ищут пенсионера, ушедшего за грибами. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Согласно предварительным данным, 29 июля 2026 года 79-летний Анатолий Вилиймайтыс пошел в лес за грибами в район Поречских лесов неподалеку от деревни Чернуха Гродненского района.
Сформированными сводными отрядами и далее продолжается прочесывание леса и пересеченной местности при помощи специальной техники. В пятницу, 31 июля, был обнаружен автомобиль мужчины вместе с мобильным телефоном.
Во вторник, 4 августа, примерно в 600 метрах от транспортного средства в густой траве нашли головной убор. Его опознали знакомые пенсионера.
Под Гродно продолжаются поиски пенсионера, который ушел за грибами в конце июля. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.
Именно в указанном секторе продолжаются масштабные поиски пенсионера 5 августа. Белорусов, которые что-либо знают и могут помочь найти мужчину, просят звонить по следующим телефонам: 375−29−788−59−48 или по номеру 102.
А вот что произошло с белорусской пенсионеркой, которую две недели искали сотни людей и нашли живой. Подробнее историю женщины мы писали здесь.
Тем временем белорус заплатит крупный штраф после поездки в лес.