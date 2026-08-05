Суд на Кубани обязал мать госпитализировать ребенка с ВИЧ и туберкулезом

Основанием для разбирательства стал отказ матери от госпитализации, несмотря на тяжелый диагноз сына. У мальчика диагностированы туберкулез и ВИЧ-инфекция, а также ряд сопутствующих заболеваний. Врачебная комиссия настаивала на необходимости стационарного лечения, поскольку часть жизненно важных препаратов не может применяться в домашних условиях.