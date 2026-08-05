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Суд на Кубани обязал мать госпитализировать ребенка с ВИЧ и туберкулезом

В Краснодарском крае суд вынес решение по делу о защите прав несовершеннолетнего пациента.

Тихорецкий городской суд удовлетворил исковые требования, касающиеся принудительного лечения ребенка, родившегося в 2019 году.

Основанием для разбирательства стал отказ матери от госпитализации, несмотря на тяжелый диагноз сына. У мальчика диагностированы туберкулез и ВИЧ-инфекция, а также ряд сопутствующих заболеваний. Врачебная комиссия настаивала на необходимости стационарного лечения, поскольку часть жизненно важных препаратов не может применяться в домашних условиях.

Женщина, проигнорировав рекомендации специалистов, забрала ребенка из медучреждения до завершения полного курса терапии. В результате назначенное лечение выполнялось лишь частично, что создавало угрозу для здоровья пациента.

Суд признал действия законного представителя противоречащими законодательству и нарушающими права ребенка на медицинскую помощь. В решении отмечено, что дальнейшее отсутствие полноценной терапии может привести к критическому ухудшению состояния и летальному исходу.

Теперь мать обязана обеспечить проведение лечения в условиях специализированного стационара. Судебный акт вступил в силу немедленно для исполнения.