Плановая флюорография спасла красноярского подростка от кисты сердца

«Мы не разрезаем грудную клетку, не причиняем ребёнку травму, не оставляем больших рубцов. После открытых операций неизбежна деформация грудной клетки, здесь мы этого избегаем. Торакоскопия — это легко, быстро и аккуратно», — отметил заведующий детским хирургическим центром Симон Полоян.