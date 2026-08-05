Плановая флюорография спасла красноярского подростка от кисты сердца

В Красноярской больнице № 20 успешно прооперировали 16-летнего подростка с кистой плевральной полости.
Как рассказали в краевом Минздраве, операцию выполнили через несколько проколов в межрёберных промежутках с использованием видеокамеры и эндоскопических инструментов. Вмешательство прошло без вскрытия грудной клетки.
Диагноз обнаружили во время плановой флюорографии. Пациент не испытывал серьёзной боли, рубцов не осталось. Его выписали через три дня.
«Мы не разрезаем грудную клетку, не причиняем ребёнку травму, не оставляем больших рубцов. После открытых операций неизбежна деформация грудной клетки, здесь мы этого избегаем. Торакоскопия — это легко, быстро и аккуратно», — отметил заведующий детским хирургическим центром Симон Полоян.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске врачи бесплатно прооперируют детей с расщелиной губы и нёба.