Суд лишил белоруса права на квартиру после смерти его жены

По информации, полученной из нотариальной конторы Гомельского района, после смерти белоруски было открыто наследственное дело. В состав наследства вошла квартира, расположенная в городском поселке Большевик под Гомелем. На нее претендовали трое детей погибшей, двое из них — несовершеннолетние.