Суд лишил белоруса права на квартиру после смерти его жены

Подробности сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.
По иску прокурора Мозырского района суд признал белоруса недостойным наследником, отстранив его от наследования имущества умершей супруги.
Согласно приговору судебной коллегии по делам Гомельского областного суда, в августе 2025 года мужчина был признан виновным в убийстве жены с особой жестокостью. Его осудили по пункту 6 части 2 статьи 137 Уголовного кодекса.
По информации, полученной из нотариальной конторы Гомельского района, после смерти белоруски было открыто наследственное дело. В состав наследства вошла квартира, расположенная в городском поселке Большевик под Гомелем. На нее претендовали трое детей погибшей, двое из них — несовершеннолетние.
«Осужденный входил в состав семьи и был зарегистрирован в данной квартире. В соответствии с законодательством является прямым наследником, принявшим наследство», — уточнили в прокуратуре.
Прокурор Мозырского района для защиты имущественных права детей погибшей обратился в суд с иском о признании мужчины недостойным наследником и отстранении его от наследования по закону после смерти наследодателя. Суд Гомельского района удовлетворил иск в полном объеме. Решение вступило в законную силу.