Учёные раскрыли новую причину лесных пожаров в Красноярском крае

Красноярские учёные из Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН установили связь между глобальным изменением климата, ростом интенсивности лесных пожаров и гибелью лиственничных лесов в Сибири. Об этом сообщили в ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук».