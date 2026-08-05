Учёные раскрыли новую причину лесных пожаров в Красноярском крае

Красноярские учёные из Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН установили связь между глобальным изменением климата, ростом интенсивности лесных пожаров и гибелью лиственничных лесов в Сибири. Об этом сообщили в ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук».
По словам старшего научного сотрудника института, кандидата технических наук Евгения Пономарёва, повышение температуры и изменение баланса тепла и влаги приводят к удлинению пожароопасного сезона до 115−130 дней. Сами пожары становятся более мощными и разрушительными.
Наиболее критическая ситуация складывается в центральных и северо-восточных районах, где климат становится суше. Снижение гидротермического коэффициента — ключевого показателя увлажнённости — напрямую ведёт к росту засушливости и повышению пожарной опасности.
— Мы прогнозируем увеличение не только общей интенсивности пожаров, но и доли верховых возгораний, уничтожающих древостои, а также экстремальных пожарных событий, — отмечает Евгений Пономарёв.
Особую угрозу это представляет для уникальных сибирских лиственничных лесов, которые во многом формируют статистику горимости всего региона.
В связи с этим исследователи подчёркивают острую необходимость разработки и внедрения систем регулярного мониторинга состояния лесных насаждений после прохождения огня.