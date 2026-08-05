Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1 млн рублей выиграла в лотерею уроженка Волгограда

Выигрыш женщина пустит на погашение кредитов.

Источник: Комсомольская правда

Уроженке Волгоградской области Галине Веприцкой крупно повезло — она выиграла 1 066 680 рублей в гослотерее. Билеты лотереи в мобильном приложении учитель покупала регулярно, родственники даже шутили над ней по этому поводу. Но больше не будут. Искренняя вера в удачу не подвела.

Галина большую часть жизни прожила в Волгограде, сейчас перебралась в Москву. Работает учителем начальных классов. Увлекается корейской культурой и K-pop, изучает язык, смотрит дорамы и мечтает посетить Южную Корею. Но выигрыш потратит не на путешествие, а на погашение кредита.

Имя и фото публикуется с разрешения победительницы лотереи.