Более 1 млн рублей выиграла в лотерею уроженка Волгограда

Уроженке Волгоградской области Галине Веприцкой крупно повезло — она выиграла 1 066 680 рублей в гослотерее. Билеты лотереи в мобильном приложении учитель покупала регулярно, родственники даже шутили над ней по этому поводу. Но больше не будут. Искренняя вера в удачу не подвела.