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Курение вейпа разрушает зубы, предупредил стоматолог

Моисеев: курение вейпа увеличивает риск кариеса и заболеваний десен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Курение вейпа нарушает естественную защиту полости рта, снижая количество слюны, что увеличивает риск кариеса и заболеваний десен, рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

«Полость рта — это первая и главная мишень для аэрозоля электронных сигарет. Ее слизистая и твердые ткани зубов находятся в прямом контакте с химическими соединениями, которые вдыхает курильщик… Слюна — это наш главный естественный защитник: она смывает бактерии, нейтрализует кислоты и поддерживает pH. Когда ее становится мало, риск кариеса, заболеваний десен и слизистой рта растет в разы», — сказал Моисеев «Газете.Ru».

По словам стоматолога, пропиленгликоль и глицерин, входящие в состав жидкостей для вейпов, активно поглощают влагу, поэтому сухость во рту фиксируется более чем у половины пользователей.

Кроме того, вейп-аэрозоль подавляет рост нормальной комменсальной микробиоты и создает питательную среду для патогенных бактерий, что приводит к формированию агрессивной биопленки и повышает риск кариеса, пародонтита, периимплантита и кандидоза полости рта, отметил Моисеев.

«Есть также данные о том, что воздействие вейпа может снижать микротвердость эмали и корневого дентина, эмаль становится более хрупкой и уязвимой для повреждений. При нагревании жидкости в вейпе образуются разные соединения — например, уксусная и молочная кислоты, а также пропионовый альдегид. Кислая среда дестабилизирует кристаллическую решетку гидроксиапатита — основного минерала эмали», — отметил врач.

У вейперов фиксируются белые пятна на слизистой щек и языка, а также выраженные цитологические изменения, которые могут указывать на риск злокачественной трансформации, подчеркнул Моисеев.

Специалист добавил, что изменения в эпителиальных клетках рта у вейперов сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Моисеев призвал не начинать вейпить, а курильщикам порекомендовал выбирать доказанные методы отказа от никотина.