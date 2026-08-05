Курение вейпа разрушает зубы, предупредил стоматолог

«Полость рта — это первая и главная мишень для аэрозоля электронных сигарет. Ее слизистая и твердые ткани зубов находятся в прямом контакте с химическими соединениями, которые вдыхает курильщик… Слюна — это наш главный естественный защитник: она смывает бактерии, нейтрализует кислоты и поддерживает pH. Когда ее становится мало, риск кариеса, заболеваний десен и слизистой рта растет в разы», — сказал Моисеев «Газете.Ru».