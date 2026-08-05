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Ученые: жители северо-западных районов РФ смогут увидеть солнечное затмение

Оно начнется 12 августа в 17:35 по калининградскому времени.

Жители северо-западных районов РФ смогут увидеть солнечное затмение. Оно начнется 12 августа в 17:35 по калининградскому времени, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт космических исследований РАН.

«На европейской части России наибольшая фаза затмения ожидается около 20:50−21:00 мск (19:50−20:00 по калининградскому времени — прим. “Нового Калининграда”. Видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт — к северо-западу от линии Калининград — Санкт-Петербург — Архангельск», — сообщают ученые.

Из Москвы, в зависимости от пункта наблюдения, можно будет увидеть только самое начало затмения около 20:00−20:05 мск.

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