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День помидора-2026 в Минусинске: самая полная программа

Гостей ждут выставка томатов-рекордсменов, костюмированное шествие «Виват, Томат!», вручение автомобиля за самый крупный помидор, концерты, ярмарки и многое другое.

Источник: АиФ Красноярск

«День Минусинского помидора» в 2026 году пройдет 15 августа, однако праздничные мероприятия стартуют еще 13 августа и продлятся четыре дня.

Гостей ждут выставка томатов-рекордсменов, костюмированное шествие «Виват, Томат!», вручение автомобиля за самый крупный помидор, концерты, ярмарки и выступления известных музыкантов. Krsk.aif.ru публикует полную программу праздника.

Программа на 13 августа (четверг).

В первый день праздника минусинцев и гостей города ждет культурная и спортивная программа.

10:00 — Региональный турнир по футболу «Помидорная столица» на стадионе «Электрон» (ул. Динамо, 1а).

С 10:00 до 19:00 — Музей имени Н. М. Мартьянова будет принимать гостей сразу на нескольких выставках, посвященных истории знаменитого минусинского томата, женской моде XX века, древней живописи Северного Китая и работам студии ArtPastel.

18:00 — Выступление анасамбля струнных инструментов «Дивертисмент» на площади у фонтана.

20:00 — Кинопоказ фильма «Коты Эрмитажа 2» под открытым небом в сквере имени Ленина.

Программа на 14 августа (пятница).

Пятница будет наполнена разными тематическими событиями.

09:00−17:30 — III Форум «Опорные города России» (Центр культурного развития).

10:00 — Продолжение регионального турнира по футболу «Помидорная столица».

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 — Экскурсии «Прогулка по Сибирскому зимнему дворцу» в Доме Вильнера.

10:00−22:00 — Работа выставок в музее имени Мартьянова.

14:00−17:00 — Концерт творческих коллективов и солистов детской музыкальной школы в Сквере искусств.

16:00 — Турнир по фаерболу, посвященный Дню Минусинского помидора (поселок Зеленый Бор).

17:00 — Творческий фестиваль «Арт-лаборатория» в сквере имени В. И. Ленина.

17:30−21:00 — «Арт-набережная»: выступления писателей и бардов, мастер-классы, выставка картин, работа уличных художников и концерт фолк-рок-группы «Терновый мед».

18:00 — Иммерсивный спектакль-променад «Минусинск».

18:00 — Турнир «Бадминтонная семья» в парке «Я — Ясная поляна».

18:00−19:00 — Мастер-класс по историческим и бальным танцам.

18:00−22:00 — Пешеходная экскурсия «Город с историей» по вечернему Минусинску.

19:00−20:00 — Танцевальная зумба на площади у фонтана.

Программа на 15 августа (суббота).

Соборная площадь.

Главные события Дня минусинского помидора пройдут именно здесь. Гостей ждут конкурс гигантских томатов, праздничное шествие, концерт и выступления приглашенных артистов.

11:00−17:00 — Выставка конкурсных томатов «Минусинский чемпион — 2026» (ул. Мартьянова, напротив музея).

11:00−17:00 — Выставка ретро-, спортивной и внедорожной авто- и мототехники (ул. Комсомольская, 71 — ул. Гоголя, 46).

11:30−12:00 — Костюмированное шествие «Виват, Томат!» от перекрестка улиц Абаканской и Борцов Революции до Соборной площади.

12:00−15:00 — Торжественное открытие праздника и большой концерт. В программе — награждение победителей конкурсов «Помидорные традиции молодой семьи», «Образцовый огород», «Лучшее ветеранское подворье» и «Минусинский чемпион».

14:30 — Вручение автомобиля владельцу самого крупного томата.

18:00−19:00 — Концерт группы «Яхонт» (Красноярск).

19:00−22:00 — Выступление кавер-группы JUMP MORE (Новосибирск), диджей Керин (Абакан).

Выставка-ярмарка.

На центральных улицах города развернутся гастрономические, цветочные и ремесленные площадки.

11:00−16:00 — «Помидорный проспект» (ул. Ленина, 66−86). Выставка и продажа сортов томатов и семян, дегустации, мастер-классы по выращиванию и заготовке семян.

11:00−16:00 — «Цветочный проспект» (ул. Ленина, 97 — ул. Кравченко, 13; ул. Ленина, 99 — ул. Кравченко, 8). Выставка-продажа цветов, фруктов и декоративных растений.

11:00−16:00 — «Минусинск ремесленный» (ул. Гоголя, 51−65). Ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-классы.

11:00−22:00 — «Минусинск хлебосольный» (ул. Красных Партизан, 12−24). Гастрономический проспект с блюдами и продукцией местных производителей.

Сквер имени В. И. Ленина.

Сквер станет главной семейной площадкой праздника с играми, мастер-классами, концертами и народными забавами.

10:00−17:00 — Презентация южных территорий Красноярского края «Дружная семья — общим делом сильна!».

10:00−17:00 — Библиотечная площадка «Помидорное лето!»: настольные игры, викторины, эстафеты и мастер-классы.

10:00−17:00 — Семейная мастерская декоративно-прикладного творчества.

11:00−16:00 — Арт-площадка «Краски солнечного Минусинска».

11:00−13:00 — Мастер-класс по бальным танцам от клуба «Па Дэ Грас».

11:00−15:00 — Театральный променад у Дома Вильнера.

13:00−14:30 — Концерт творческих коллективов юга Красноярского края.

15:00 — Торжественное открытие фестиваля русских народных игр.

15:00−18:00 — Фестиваль русских народных игр: городки, классики, вышибалы, резиночка, «горячая картошка», домино, чапаев, цепи кованые и другие традиционные развлечения.

Минусинский драматический театр.

18:30 — Спектакль «Пиковая дама» по произведению Александра Пушкина (ул. Подсинская, 75).

Спортивные площадки.

9:00 — Турнир по русской мини-лапте (стадион «Электрон», ул. Тимирязева, 13).

10:00 — Региональный турнир по футболу «Помидорная столица» (стадион «Электрон», ул. Динамо, 1А).

Экскурсии.

10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 — Экскурсии по Дому Вильнера «Прогулка по Сибирскому зимнему дворцу» (Колледж культуры и искусства, ул. Октябрьская, 65).

13:00 — Иммерсивный спектакль-променад «Минусинск». Встреча у беседки на набережной возле станции спасателей.

15:00 — Экскурсия «Минусинский некрополь». Сбор возле бывшего дома культуры (ул. Утро-Сентябрьская, 49Г).

17:00 — Пешеходная экскурсия «По следам двух веков Минусинска». Сбор у первого корпуса музея имени Н. М. Мартьянова.

Музей имени Н. М. Мартьянова.

10:00−19:00 — Работа постоянных и временных выставок: «Минусинский чемпион 2004−2025», «Силуэты времени: женский образ ХХ века», «К 130-летию пивоваренного завода», «Древняя настенная живопись Северного Китая» и выставка работ студии ArtPastel.

16 августа (воскресенье).

11:00 — Открытый турнир по русскому бильярду «Сеньоры Минусинска».

18:00 — Концерт духового оркестра на площади у фонтана.

В программе возможны изменения. Ознакомиться с ними можно на сайте фестиваля.

Напомним, ранее мы рассказывали, как красноярка выращивает овощи-гиганты.