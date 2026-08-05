Владелец рыбоводного хозяйства в Чайковском просит уточнить площадь изымаемых земель

Обращение в суд последовало после выявления нарушений в ходе проверки исполнения водоохранного законодательства. В частности, было установлено, что принадлежащий ответчику участок находится в границах береговой полосы, а основная его часть — в акватории Нижнекамского водохранилища. Согласно законодательству, передача земли в границах водного объекта, а также его акватории невозможна. Указанная территория относится к объектам общего пользования, поэтому нахождение спорного участка в частной собственности нарушает права неопределенного круга лиц, считают в прокуратуре.