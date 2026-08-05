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В Перми задержан подозреваемый в госизмене

УФСБ России по Пермскому краю задержан подозреваемый в совершении государственной измены, проводивший съемку промышленных и транспортных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

УФСБ России по Пермскому краю задержан подозреваемый в совершении государственной измены, проводивший съемку промышленных и транспортных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник через Telegram связался с сотрудником иностранных спецслужб. Выполняя задание, мужчина сфотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтяной промышленности, отправив их куратору.

Следственным отделом УФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.