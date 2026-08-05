В Перми задержан подозреваемый в госизмене

Следственным отделом УФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.