В Искитиме Новосибирской области модернизируют детскую музыкальную школу

Здание Детской музыкальной школы города Искитима в Новосибирской области модернизируют при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Специалисты отремонтировали системы отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения. Сейчас они выполняют чистовую отделку кабинетов и коридоров, приводят в порядок санитарные узлы. Параллельно ведутся работы в концертном зале, где ремонтируют пол и стены, обновляют сцену. Также в учреждении устанавливают системы пожарной безопасности, видеонаблюдения и связи.
Школу предусмотрено оснастить новой техникой. Там появится современное световое и звуковое оборудование концертного зала, одежда сцены и зрительские кресла. Особое внимание уделят созданию комфортных условий для маломобильных посетителей. Подчеркивается, что полностью отремонтировать музыкальную школу намерены до конца октября 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.