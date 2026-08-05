Будет ярко! День помидора-2026 в Минусинске: самая полная программа

«День Минусинского помидора» в 2026 году пройдет 15 августа, однако праздничные мероприятия стартуют еще 13 августа и продлятся четыре дня.
Гостей ждут выставка томатов-рекордсменов, костюмированное шествие «Виват, Томат!», вручение автомобиля за самый крупный помидор, концерты, ярмарки и выступления известных музыкантов. Krsk.aif.ru публикует полную программу праздника.
Программа на 13 августа (четверг).
В первый день праздника минусинцев и гостей города ждет культурная и спортивная программа.
10:00 — Региональный турнир по футболу «Помидорная столица» на стадионе «Электрон» (ул. Динамо, 1а).
С 10:00 до 19:00 — Музей имени Н. М. Мартьянова будет принимать гостей сразу на нескольких выставках, посвященных истории знаменитого минусинского томата, женской моде XX века, древней живописи Северного Китая и работам студии ArtPastel.
18:00 — Выступление анасамбля струнных инструментов «Дивертисмент» на площади у фонтана.
20:00 — Кинопоказ фильма «Коты Эрмитажа 2» под открытым небом в сквере имени Ленина.
Программа на 14 августа (пятница).
Пятница будет наполнена разными тематическими событиями.
09:00−17:30 — III Форум «Опорные города России» (Центр культурного развития).
10:00 — Продолжение регионального турнира по футболу «Помидорная столица».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 — Экскурсии «Прогулка по Сибирскому зимнему дворцу» в Доме Вильнера.
10:00−22:00 — Работа выставок в музее имени Мартьянова.
14:00−17:00 — Концерт творческих коллективов и солистов детской музыкальной школы в Сквере искусств.
16:00 — Турнир по фаерболу, посвященный Дню Минусинского помидора (поселок Зеленый Бор).
17:00 — Творческий фестиваль «Арт-лаборатория» в сквере имени В. И. Ленина.
17:30−21:00 — «Арт-набережная»: выступления писателей и бардов, мастер-классы, выставка картин, работа уличных художников и концерт фолк-рок-группы «Терновый мед».
18:00 — Иммерсивный спектакль-променад «Минусинск».
18:00 — Турнир «Бадминтонная семья» в парке «Я — Ясная поляна».
18:00−19:00 — Мастер-класс по историческим и бальным танцам.
18:00−22:00 — Пешеходная экскурсия «Город с историей» по вечернему Минусинску.
19:00−20:00 — Танцевальная зумба на площади у фонтана.
Программа на 15 августа (суббота).
Соборная площадь.
Главные события Дня минусинского помидора пройдут именно здесь. Гостей ждут конкурс гигантских томатов, праздничное шествие, концерт и выступления приглашенных артистов.
11:00−17:00 — Выставка конкурсных томатов «Минусинский чемпион — 2026» (ул. Мартьянова, напротив музея).
11:00−17:00 — Выставка ретро-, спортивной и внедорожной авто- и мототехники (ул. Комсомольская, 71 — ул. Гоголя, 46).
11:30−12:00 — Костюмированное шествие «Виват, Томат!» от перекрестка улиц Абаканской и Борцов Революции до Соборной площади.
12:00−15:00 — Торжественное открытие праздника и большой концерт. В программе — награждение победителей конкурсов «Помидорные традиции молодой семьи», «Образцовый огород», «Лучшее ветеранское подворье» и «Минусинский чемпион».
14:30 — Вручение автомобиля владельцу самого крупного томата.
18:00−19:00 — Концерт группы «Яхонт» (Красноярск).
19:00−22:00 — Выступление кавер-группы JUMP MORE (Новосибирск), диджей Керин (Абакан).
Выставка-ярмарка.
На центральных улицах города развернутся гастрономические, цветочные и ремесленные площадки.
11:00−16:00 — «Помидорный проспект» (ул. Ленина, 66−86). Выставка и продажа сортов томатов и семян, дегустации, мастер-классы по выращиванию и заготовке семян.
11:00−16:00 — «Цветочный проспект» (ул. Ленина, 97 — ул. Кравченко, 13; ул. Ленина, 99 — ул. Кравченко, 8). Выставка-продажа цветов, фруктов и декоративных растений.
11:00−16:00 — «Минусинск ремесленный» (ул. Гоголя, 51−65). Ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-классы.
11:00−22:00 — «Минусинск хлебосольный» (ул. Красных Партизан, 12−24). Гастрономический проспект с блюдами и продукцией местных производителей.
Сквер имени В. И. Ленина.
Сквер станет главной семейной площадкой праздника с играми, мастер-классами, концертами и народными забавами.
10:00−17:00 — Презентация южных территорий Красноярского края «Дружная семья — общим делом сильна!».
10:00−17:00 — Библиотечная площадка «Помидорное лето!»: настольные игры, викторины, эстафеты и мастер-классы.
10:00−17:00 — Семейная мастерская декоративно-прикладного творчества.
11:00−16:00 — Арт-площадка «Краски солнечного Минусинска».
11:00−13:00 — Мастер-класс по бальным танцам от клуба «Па Дэ Грас».
11:00−15:00 — Театральный променад у Дома Вильнера.
13:00−14:30 — Концерт творческих коллективов юга Красноярского края.
15:00 — Торжественное открытие фестиваля русских народных игр.
15:00−18:00 — Фестиваль русских народных игр: городки, классики, вышибалы, резиночка, «горячая картошка», домино, чапаев, цепи кованые и другие традиционные развлечения.
Минусинский драматический театр.
18:30 — Спектакль «Пиковая дама» по произведению Александра Пушкина (ул. Подсинская, 75).
Спортивные площадки.
9:00 — Турнир по русской мини-лапте (стадион «Электрон», ул. Тимирязева, 13).
10:00 — Региональный турнир по футболу «Помидорная столица» (стадион «Электрон», ул. Динамо, 1А).
Экскурсии.
10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 — Экскурсии по Дому Вильнера «Прогулка по Сибирскому зимнему дворцу» (Колледж культуры и искусства, ул. Октябрьская, 65).
13:00 — Иммерсивный спектакль-променад «Минусинск». Встреча у беседки на набережной возле станции спасателей.
15:00 — Экскурсия «Минусинский некрополь». Сбор возле бывшего дома культуры (ул. Утро-Сентябрьская, 49Г).
17:00 — Пешеходная экскурсия «По следам двух веков Минусинска». Сбор у первого корпуса музея имени Н. М. Мартьянова.
Музей имени Н. М. Мартьянова.
10:00−19:00 — Работа постоянных и временных выставок: «Минусинский чемпион 2004−2025», «Силуэты времени: женский образ ХХ века», «К 130-летию пивоваренного завода», «Древняя настенная живопись Северного Китая» и выставка работ студии ArtPastel.
16 августа (воскресенье).
11:00 — Открытый турнир по русскому бильярду «Сеньоры Минусинска».
18:00 — Концерт духового оркестра на площади у фонтана.
В программе возможны изменения. Ознакомиться с ними можно на сайте фестиваля.
Напомним, ранее мы рассказывали, как красноярка выращивает овощи-гиганты.