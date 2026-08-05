В Красноярске автоледи сбила двух подростков на электросамокате

По предварительным данным, 12-летний мальчик управлял самокатом Kugoo, а его 14-летний приятель был пассажиром. Они пересекали дворовый выезд на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», когда 44-летняя женщина за рулем Toyota допустила наезд. Водителя электросамоката доставили в больницу. Второму подростку медицинская помощь не потребовалась.