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В Красноярске автоледи сбила двух подростков на электросамокате

В Кировском районе Красноярска автомобиль Toyota RAV4 сбил двух подростков, ехавших на одном электросамокате.

В Кировском районе Красноярска автомобиль Toyota RAV4 сбил двух подростков, ехавших на одном электросамокате. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 12-летний мальчик управлял самокатом Kugoo, а его 14-летний приятель был пассажиром. Они пересекали дворовый выезд на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», когда 44-летняя женщина за рулем Toyota допустила наезд. Водителя электросамоката доставили в больницу. Второму подростку медицинская помощь не потребовалась.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП. В Госавтоинспекции напомнили, что на дворовых выездах необходимо спешиваться, а перевозить пассажиров на электросамокатах запрещено.