25 нарушений нашли в автобусах Дзержинска Нижегородской области

Главным нарушением стало отсутствие автобусов большого класса на маршруте № 5, где по условиям контракта наряду со средним классом должны курсировать две большеобъемные машины. Кроме того, в салонах зафиксировали отсутствие пандусов для маломобильных граждан, повреждение обивки сидений, трещины на лобовых стеклах, отсутствие автоинформатора, видеонаблюдения и аварийных молотков.