25 нарушений нашли в автобусах Дзержинска Нижегородской области

Сотрудники Центра развития транспортных систем проверили исполнение государственных контрактов на обслуживание автобусных маршрутов № 5 и № 28 в Дзержинске. В ходе проверки работы перевозчика ООО «Тройка» специалисты выявили 25 нарушений в семи транспортных средствах. Об этом сообщили в ЦРТС.
Главным нарушением стало отсутствие автобусов большого класса на маршруте № 5, где по условиям контракта наряду со средним классом должны курсировать две большеобъемные машины. Кроме того, в салонах зафиксировали отсутствие пандусов для маломобильных граждан, повреждение обивки сидений, трещины на лобовых стеклах, отсутствие автоинформатора, видеонаблюдения и аварийных молотков.
В адрес перевозчика направят претензии для взыскания штрафных санкций и требования об устранении всех замечаний. Если ООО «Тройка» не исправит нарушения в течение 15 дней, ЦРТС инициирует расторжение контрактов в одностороннем порядке.
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