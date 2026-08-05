Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 нарушений нашли в автобусах Дзержинска Нижегородской области

Перевозчик ООО «Тройка» рискует потерять контракты на маршруты № 5 и № 28, если не устранит все замечания за 15 дней.

Сотрудники Центра развития транспортных систем проверили исполнение государственных контрактов на обслуживание автобусных маршрутов № 5 и № 28 в Дзержинске. В ходе проверки работы перевозчика ООО «Тройка» специалисты выявили 25 нарушений в семи транспортных средствах. Об этом сообщили в ЦРТС.

Главным нарушением стало отсутствие автобусов большого класса на маршруте № 5, где по условиям контракта наряду со средним классом должны курсировать две большеобъемные машины. Кроме того, в салонах зафиксировали отсутствие пандусов для маломобильных граждан, повреждение обивки сидений, трещины на лобовых стеклах, отсутствие автоинформатора, видеонаблюдения и аварийных молотков.

В адрес перевозчика направят претензии для взыскания штрафных санкций и требования об устранении всех замечаний. Если ООО «Тройка» не исправит нарушения в течение 15 дней, ЦРТС инициирует расторжение контрактов в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал лидером в РФ по времени поездки на работу.