Нижегородскому бизнесу расскажут о маркировке товаров через «Честный знак»

Семинар «Маркировка детских игрушек и внедрение пилотных товарных групп» через систему «Честный знак» проведут для предпринимателей в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Обучение предпринимателей работе с системой маркировки “Честный знак” проводится на постоянной основе. Для представителей бизнеса организуются вебинары с участием экспертов системы, а также очные встречи при поддержке специалистов Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и центра помощи “Честный знак”», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Он также добавил, что на этой встрече предприниматели смогут получить актуальную информацию о принципах функционирования системы «Честный знак» и правилах работы с кодами маркировки. Кроме того, на мероприятии представители бизнеса смогут лично пообщаться с экспертами.
Семинар пройдет 13 августа по адресу: улица Академика Сахарова, дом 4 (технопарк «Анкудиновка»). Участие в мероприятии бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо до 10 августа пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.