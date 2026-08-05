Жительница красноярского микрорайона «Тихие зори» неподалеку от своего двора заметила змею. Пресмыкающееся она сняла на видео. Женщина, рассказала Gornovosti.ru, что змею увидела, когда гуляла с собакой возле «Платинум Арены», в районе хозяйственного корпуса на улице Лесников, 21а. Видео с рептилией сотрудники редакции gnkk.ru показали специалистам красноярского «Роева ручья». Там ответили, что на таком расстоянии детали трудно рассмотреть, но животное больше всего похоже на ужа — неядовитую змею, а значит опасности для окружающих она не представляет. Отметим, Тихие Зори расположены у Енисея, а влажные берега реки, поросшие кустарником, где водятся лягушки и мелкая рыба, привлекательны для ужей. Напомним, в середине июля красноярец пожаловался на укус змеи после прогулки по «Красноярским Столбам». При встрече со змеей специалисты рекомендуют не пытаться поймать ее или прогонять. Лучше отойти на безопасное расстояние и подождать, пока она уползет сама. В случае укуса необходимо немедленно обращаться к медикам и ни в коем случае не пытаться самостоятельно выдавливать яд.
Жители красноярского микрорайона Тихие зори испугались змеи
Жительница красноярского микрорайона «Тихие зори» неподалеку от своего двора заметила змею. Пресмыкающееся она сняла на видео. Женщина, рассказала Gornovosti.ru, что.