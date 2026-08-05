Суд арестовал 100% доли «Агро-Белогорья» в краснодарской «дочке»

Компания зарегистрирована в Краснодаре в ноябре 2012 года, основным видом деятельности является оптовая торговля мясом и мясными продуктами. С 9 апреля этого года функции руководителя исполняет председатель ликвидационной комиссии Николай Разуваев. Владелец ООО «ГК Агро-Белогорье». Выручка компании за 2025 год составила 747,4 млн руб., снизившись на 13,3% по сравнению с 2024 годом (862,5 млн руб.). Деятельность стала убыточной: чистый убыток достиг 12,3 млн руб. против прибыли в 1 млн руб. годом ранее.