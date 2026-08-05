В Красноярске наградили 26 работников спортивных школ

В Красноярске 26 сотрудников спортивных школ получили награды за вклад в развитие физической культуры. Об этом сообщили в мэрии.
Среди награжденных тренеры, мастера спорта, спортсмены и специалисты, которые помогают развивать отрасль. С заслуженным признанием работников спортивной отрасли поздравила заместитель главы города Евгения Юрьева. Церемония прошла в администрации Красноярска в преддверии Дня физкультурника.
«Я впервые получаю благодарственное письмо главы города! Это высокая оценка моей профессиональной деятельности. За плечами — путь от спортсменки до тренера. В школе олимпийского резерва я работаю вместе с мужем. Мы продолжаем общее дело», — поделилась старший инструктор-методист спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе Елена Ковалёва.
Напомним, День физкультурника в этом году отметят 8 августа на острове Татышев. Для жителей города подготовили соревнования и конкурсы.