Пациент с зеркальным расположением органов пришел на УЗИ к нижегородским врачам

Сам пациент, готовившийся к плановой операции, понятия не имел о своей уникальной анатомии, открытие стало для него полной неожиданностью. Как пояснил заведующий отделением ультразвуковой диагностики ПОМЦ Михаил Чичканов, такие случаи встречаются у одного из 10 тысяч человек, а сама особенность никак не влияет на здоровье и продолжительность жизни.