В Гвардейском районе возбудили дело о гибели рабочего от удара током

факту гибели рабочего в Гвардейском районе. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
По предварительным данным, в ночь на 1 августа 2026 года на участке карьера в поселке Комсомольский Гвардейского района машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. Вследствие нарушения правил безопасности он получил удар током и скончался на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.