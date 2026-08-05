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В Гвардейском районе возбудили дело о гибели рабочего от удара током

Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело по.

Источник: KaliningradToday

факту гибели рабочего в Гвардейском районе. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

По предварительным данным, в ночь на 1 августа 2026 года на участке карьера в поселке Комсомольский Гвардейского района машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. Вследствие нарушения правил безопасности он получил удар током и скончался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.