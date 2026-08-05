В Хабаровске общественный транспорт превратили в визитку края

В Хабаровске на маршруты вышли автобусы, трамваи и троллейбусы с изображениями и слоганами о регионе, сообщает администрация города.
Идея оформления общественного транспорта — сделать его ещё одним способом рассказать жителям и гостям о Хабаровском крае. Сейчас такими надписями уже оформлены 42 транспортных средства: трамваи, троллейбусы и автобусы.
«На сегодняшний день в Хабаровске забрендировано 42 транспортных средства: трамваи, троллейбусы, автобусы. В планах — забрендировать ещё 7 трамваев и 23 автобуса», — рассказала исполняющая обязанности начальника отдела управления транспорта администрации Хабаровска Ирина Фостей.
Новые слоганы наносят на современные автобусы, троллейбусы и трамваи. За последние три года в регионе обновили почти 250 единиц общественного транспорта.
В Хабаровске продолжается развитие городского электрического транспорта. За последние годы в краевой центр поступили 34 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом и 12 односекционных трамваев.
Современный транспорт оборудован системами видеонаблюдения, USB-розетками для зарядки гаджетов и местами для маломобильных пассажиров.