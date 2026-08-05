Воронежская фирма по выпуску строительных конструкций не выдавала рабочим средства защиты

Прокуратура Советского района Воронежа провела проверку по обращению бывшего участника специальной военной операции, а ныне — работника ООО «Техноформ». Мужчина сообщил, что на предприятии, которое занимается производством строительных конструкций, рабочим не выдаются средства индивидуальной защиты. Кроме того администрация не предоставляла сотрудникам положенные отпуска за отработанное время.