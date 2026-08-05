Более 350 тысяч граждан пользуются «Картой жителя Нижегородской области»

Но на этом возможности сервиса не заканчиваются. В прошлом году в приложении появился «Кабинет родителя», где взрослым доступны время посещения школы и данные о питании ребенка. Кроме того, на портале нижегородцы могут отследить точки с бесплатным Wi-Fi, оформить абонемент в ФОК, найти пропавшего питомца, в онлайн-формате узнать, есть ли нужное топливо на заправке.