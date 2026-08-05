ДСК подтверждает лидерство по вводу жилья в Воронежской области

Примечательно, что результат ДСК более чем на 20 000 кв. м опережает показатели ближайшего конкурента в регионе. Комбинат удерживает лидирующие позиции в течение нескольких последних лет — в 2025 году ДСК также был признан первым в регионе по вводу жилья, заняв при этом 22-е место в стране.