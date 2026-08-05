Волгоградцы сообщают о сработавших сиренах

Сегодня, 5 августа, в Волгограде раздались звуки тревожной сирены. Как сообщают волгоградцы, кратковременный сигнал был слышен в Краснооктябрьском и Дзержинском районах. При этом беспилотной или ракетной опасности в регионе не объявлялось.
Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что по линии ЕДДС города сирены не включались. Возможно, проверка систем оповещения проходила на некоторых предприятиях.
Ранее, как сообщало V102.RU, учебный сигнал тревоги звучал в ряде муниципалитетов региона.
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