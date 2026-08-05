Диетолог рассказала, что нужно есть в жару

«Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды: огурцы (95−96% жидкости), стебли сельдерея, листовой салат, латук и шпинат. Они обеспечивают объем без нагрузки на ЖКТ и поставляют калий, теряемый с потом. Из белковой пищи предпочтение отдается легкоусвояемым вариантам: белому мясу птицы, белой рыбе, морепродуктам, а также яйцам в виде омлетов или пашот», — сказала Лебедева «Газете.Ru».