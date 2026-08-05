Диетолог рассказала, что нужно есть в жару

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Овощи с высоким содержанием воды должны стать основой питания в жару, так как они обеспечивают объем без нагрузки на желудок и восполняют потерю калия, а в качестве источника белка лучше выбирать рыбу и морепродукты, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
«Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды: огурцы (95−96% жидкости), стебли сельдерея, листовой салат, латук и шпинат. Они обеспечивают объем без нагрузки на ЖКТ и поставляют калий, теряемый с потом. Из белковой пищи предпочтение отдается легкоусвояемым вариантам: белому мясу птицы, белой рыбе, морепродуктам, а также яйцам в виде омлетов или пашот», — сказала Лебедева «Газете.Ru».
По словам диетолога, освежающим эффектом обладают арбуз, дыня, цитрусовые и вишня, но их стоит есть отдельно от основной еды. Для поддержания энергии подойдут цельнозерновые крупы (киноа, булгур, гречка) в холодном виде, добавила Лебедева.
«В стоп-лист попадают красное жареное мясо (стейки, шашлык), фастфуд, блюда со сливочными соусами, майонезом и сметаной, так как жиры замедляют эвакуацию пищи из желудка, вызывая тяжесть и сонливость. Избыточно соленые продукты — копчености, маринады и твердые сыры — задерживают воду, провоцируя внутренние отеки и повышая артериальное давление у гипертоников», — отметила диетолог.
Кроме того, специалист предупредила, что смешанные салаты длительного хранения (оливье, селедка под шубой) становятся идеальной средой для бактерий и могут вызвать пищевые токсикоинфекции. Кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка также не рекомендуются, уточнила Лебедева.
Диетолог порекомендовала пить воду равномерно в течение дня, отдавать предпочтение напиткам комнатной температуры (22−24 градуса) и избегать ледяных. Восстановить водно-солевой баланс помогают вода с лимоном, мятой или огурцом, зеленый чай, травяные настои без сахара, а также молочная сыворотка или айран без избытка соли, заключила Лебедева.