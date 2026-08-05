В Калининградскую область не пустили более 25 тонн креветок из Эквадора

В Калининградскую область не пустили более 25 тонн мороженных креветок из Эквадора. Товар находился на складе временного хранения, там его проверили специалисты и выявили нарушение ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.