Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградскую область не пустили более 25 тонн креветок из Эквадора

Специалисты выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе экзотики.

В Калининградскую область не пустили более 25 тонн мороженных креветок из Эквадора. Товар находился на складе временного хранения, там его проверили специалисты и выявили нарушение ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Было установлено несоответствие между фактическим содержимым контейнера и данными ветсертификата. В боксе обнаружена незаявленная в сертификате продукция с другими датами выработки, а указанная в сертификате продукция фактически отсутствует.

Выпуск креветок приостановлен до получения информации от ветеринарной службы Эквадора.