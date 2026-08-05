Двоих мигрантов выдворили из России по итогам рейда в Волгоградской области

Итогом оперативных мероприятий стала доставка в отдел полиции 74 иностранцев. Семь из них уже привлечены к административной ответственности по статьям КоАП РФ (в том числе за нарушение правил трудовой деятельности иностранцами), а двое граждан выдворены с территории России с закрытием въезда на пять лет и штрафом в размере 2 тыс. рублей. Кроме того, административные протоколы составлены в отношении четырех руководителей предприятий-нанимателей. Проверки на полях сельскохозяйственного назначения и складах поселка Волжанка продолжаются.