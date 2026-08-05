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Двоих мигрантов выдворили из России по итогам рейда в Волгоградской области

В Волгоградской области продолжаются масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства на сельскохозяйственных объектах.

На днях в Среднеахтубинском районе завершился очередной рейд, к которому были привлечены сотрудники УФСБ, ГУ МВД, ФССП и спецподразделения Росгвардии.

Итогом оперативных мероприятий стала доставка в отдел полиции 74 иностранцев. Семь из них уже привлечены к административной ответственности по статьям КоАП РФ (в том числе за нарушение правил трудовой деятельности иностранцами), а двое граждан выдворены с территории России с закрытием въезда на пять лет и штрафом в размере 2 тыс. рублей. Кроме того, административные протоколы составлены в отношении четырех руководителей предприятий-нанимателей. Проверки на полях сельскохозяйственного назначения и складах поселка Волжанка продолжаются.

Подобные рейды носят системный характер для региона. Исторически Волгоградская область привлекает большое количество иностранных рабочих именно для аграрного сектора — строительства теплиц и выращивания овощей. Предыдущие крупные операции силовиков также выявляли факты нелегального проживания мигрантов в полевых условиях без документов и знания русского языка, что регулярно приводит к судебным решениям об их выдворении.

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