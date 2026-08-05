В Хабаровске большая вода может затопить более 680 дачных участков

Сейчас уровень воды в реке у краевой столицы достиг 419 сантиметров. По прогнозам гидрологов, к 10 августа Амур может подняться до 430−450 сантиметров, а во второй половине августа с учётом осадков возможен дальнейший рост уровня воды.