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В Хабаровске большая вода может затопить более 680 дачных участков

Власти готовят защиту от паводка и предупреждают жителей островных территорий.

В Хабаровске при дальнейшем подъёме Амура до отметки 5 метров могут оказаться подтопленными 682 дачных участка на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.

Сейчас уровень воды в реке у краевой столицы достиг 419 сантиметров. По прогнозам гидрологов, к 10 августа Амур может подняться до 430−450 сантиметров, а во второй половине августа с учётом осадков возможен дальнейший рост уровня воды.

«При 450 сантиметрах на островах у Хабаровска подтопит 496 дачных участков, при 500 сантиметрах — 682 дачи», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Александр Шумилин.

При отметке 450 сантиметров вода может начать затапливать отдельные участки улиц Архаринской, Приёмной и Олюторской, а при дальнейшем подъёме — придомовые территории в районе улицы Богачёва.

Городские службы готовятся к возможному ухудшению ситуации. На улице Богачёва планируют возвести временное защитное сооружение, а на улицах Вилюйской и Прибрежной устанавливают насосные группы.

Особое внимание уделяют жителям островных территорий. Спасатели уже проводят мониторинг обстановки, предупреждают дачников о необходимости убрать урожай и поднять имущество на возвышенность.

Сейчас вода уже зашла на 34 дачных участка. Из-за разлива проток и внутренних озёр местами осложнён доступ к земельным наделам.

При дальнейшем росте Амура будет меняться и работа речного транспорта: при уровне 500 сантиметров теплоходы будут использоваться только для вывоза людей с островов, а при 530 сантиметрах движение полностью остановят.