Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в Минобороны

— Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени, — подытожил глава государства.