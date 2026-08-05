Пятница может стать самым жарким днем лета в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пятница может стать самым жарким днем недели и всего лета в Москве, температура воздуха ожидается до плюс 31 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Скорее всего, это будет пятница, потому что, как правило, перед холодным фронтом у нас бывает самый жаркий день. И не исключено, что это будет самый жаркий день за весь летний период», — рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что максимальная температура в пятницу может достичь плюс 31 градуса, тем самым будет побит нынешний максимум лета — плюс 30,7 градуса.