Председатель Законодтельного собрания Калининградской области встретился с общественниками

В региональном парламенте прошла встреча с общественниками, директорами школ, заведующими детскими садами и библиотеками. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.
«Мы обсудили текущее развитие Калининграда, наметили ключевые шаги по улучшению качества жизни горожан, разобрали конкретные пути решения существующих проблем, которые доступны нам уже сегодня», — отметил Кропоткин.
Главной темой разговора стало 80-летие Калининградской области — различные мероприятия и инициативы, приуроченные этой дате.
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