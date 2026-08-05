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Оперный театр Донецка и библиотека будут отремонтированы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Здания театра оперы и балета в Донецке и библиотеки им. Крупской отремонтируют не раньше 2027−2028 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Здания театра оперы и балета в Донецке и библиотеки им. Крупской отремонтируют не раньше 2027−2028 года.

«Самого большого финансирования требуют эти два объекта. Это миллиарды рублей, ведь они — объекты охраны культурного наследия», — приводит ДАН слова министра культуры ДНР Михаила Желтякова. Существенный урон этим объектам нанесла украинская артиллерия, здания ни раз обстреливались крупнокалиберными снарядами.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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